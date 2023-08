Milano: dal 6 al 10 settembre torna la la Festa dell’Unità all’ex Macello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo lo Scalo di Porta Romana, l’ex Scalo Farini, l’Ex Karma e il Ride, la Festa dell’Unità di Milano torna per il tradizionale appuntamento annuale e lo fa in un’altra area che nei prossimi anni vivrà una completa riqualificazione e trasformazione – spiega la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani -. L’ex Macello, sede di uno dei progetti vincitori di Reinventing Cities, diventerà Aria: un nuovo quartiere che ospiterà il nuovo Campus internazionale dello IED, il science district dedicato alla divulgazione delle tecnologie future e progetti di abitare sostenibile basati sulle esperienze inclusive e innovative di coabitazione e usi temporanei collaborativi”. “Con il governo di Meloni e Salvini che va sempre più a destra abbandonando persone, comuni e regioni, costretti ad affrontare da soli le tante emergenze e difficoltà in corso, tra queste il carovita, vogliamo, da Milano metropolitana, portare idee e proposte per continuare a cambiare la vita di tutte e tutti”, conclude Roggiani. (Com)