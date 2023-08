Iran: avvocato famiglia Mahsa Amini processato con accusa di "propaganda contro regime"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblica udienza di Saleh Nikbakht, l'avvocato della famiglia di Mahsa Amini, si è tenuta ieri dopo due rinvii con l'accusa di "attività di propaganda contro il regime". Lo ha riferito l’avvocato di Saleh Nikbakht, Ali Rezaei, secondo quanto reso noto dall’emittente televisiva legata all’opposizione con sede a Washington “Iran International”, secondo cui il tribunale rivoluzionario di Teheran ha rilasciato l’avvocato su cauzione temporaneamente fino al processo. Nella sessione di ieri, a Nikbakht sono state poste solo domande "per iscritto" e, a causa della "necessità di ottenere il parere di un esperto del caso e considerando le circostanze e le esigenze di tempo", non gli è stata fornita l'opportunità di una difesa, la cui audizione è stata posticipata alla prossima seduta. Tuttavia, secondo Rezaei, l'accusa di "attività di propaganda contro il regime" secondo la legge "non può essere attribuita a Nikbakht" e "l'atto d'accusa contiene accuse infondate contro di lui". (Irt)