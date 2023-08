Trasporto aereo: Airbus inaugura nuovo hangar automatizzato ad Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus potenzia il suo sistema industriale con un nuovo hangar automatizzato per l'A321XLR, inaugurato oggi dal sindaco di Amburgo, Peter Tschentscher, e dalla coordinatrice aerospaziale tedesca Anna Christmann. Lo riporta un comunicato. Questa innovazione sottolinea l'impegno di Airbus nella modernizzazione e digitalizzazione industriale, ampliando la produzione del programma A320 fino a 75 unità nel 2026. Nell'innovativo hangar denominato H259, che copre una superficie di 9.600 metri quadrati, saranno installati e montati i componenti delle fusoliere posteriori dell'A321XLR, anch'essi prodotti ad Amburgo. L'area è dotata delle tecnologie più moderne, dalla logistica automatizzata ai sistemi digitali avanzati, con stazioni che monitorano costantemente lo stato di ogni sezione di fusoliera. Queste sezioni, lunghe quasi 24 metri, vengono preparate e testate con precisione, per poi essere inviate alla linea di assemblaggio finale. (segue) (Com)