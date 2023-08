Trasporto aereo: Airbus inaugura nuovo hangar automatizzato ad Amburgo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella progettazione del nuovo hangar ad Amburgo, è stata prestata particolare attenzione alle esigenze dei dipendenti, garantendo un flusso di lavoro efficiente e un ambiente ergonomico. L'organizzazione degli spazi interni è stata studiata per favorire la collaborazione tra i team di produzione e le funzioni di supporto. La struttura è stata progettata per essere sostenibile. Sul tetto dell'hangar, infatti, è stato installato un impianto fotovoltaico di 3 mila m quadrati. Ogni eccedenza energetica viene utilizzata per il resto del sito. L'isolamento termico ottimale del complesso assicura un'efficienza energetica di alto livello, supportata da un sistema automatico per il controllo di riscaldamento, ventilazione e illuminazione. Il modello A321XLR rappresenta l'evoluzione dell'A320neo, rispondendo alle esigenze di maggiore autonomia e capacità, e garantisce un'autonomia significativa e un consumo di carburante ridotto, offrendo ai passeggeri una cabina di ultima generazione. Attualmente, sono stati effettuati circa 570 ordini da 27 clienti globali, con un debutto previsto nel 2024. (Com)