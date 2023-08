Ucraina: ministero Esteri a Orban, non barattiamo territori o sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non baratta i suoi territori, né la sua sovranità. Lo ha dichiarato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, rispondendo al premier ungherese Viktor Orban. “Il premier ungherese crede che l’Occidente dovrebbe fare un accordo con il presidente della Federazione Russa sulla sicurezza dell’Ucraina che non dovrebbe includere né la restituzione della Crimea, né l’adesione dell’Ucraina alla Nato. E’ convinto anche che la migliore chance per la pace sia la fine del sostegno militare all’Ucraina”, ha osservato Nikolenko. “Non sappiamo come funzioni in Ungheria ma l’Ucraina non baratta né i suoi territori, né la sua sovranità”, ha aggiunto il portavoce. Intervistato dall’ex conduttore dell’emittente “Fox News” Tucker Carlson, Orban ha dichiarato che “non possiamo permetterci di trasformare il lungo confine tra Russia e Ucraina in una frontiera della Nato. Vorrebbe dire guerra immediata, un pericolo per tutti noi, anche per Washington”. “Personalmente, credo che senza includere i russi nell’architettura della sicurezza europea non possiamo garantire la sicurezza dei cittadini europei”, ha aggiunto il premier magiaro. Per Orban, Kiev non può vincere la guerra sul campo perché la Russia ha un maggior numero di uomini. (Kiu)