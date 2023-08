Speciale infrastrutture: Veneto, assessore Infrastrutture, mai ridotti i nostri investimenti nel trasporto ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto e assessore regionale alle Infrastrutture, con un comunicato ha replicato alle polemiche avanzate dal consigliere regionale Zanoni e dal gruppo consigliare del Partito democratico riguardo alla riprogrammazione nel 2024 del finanziamento nazionale per il raddoppio della linea ferroviaria Maerne-Castelfranco."Per affrontare ogni questione che interessa i cittadini occorre onestà intellettuale – ha affermato De Berti - che non trovo nella polemica innescata dal consigliere Zanoni e dal Pd sul raddoppio della ferrovia Maerne-Castelfranco. Peraltro voglio tranquillizzare Zanoni: esami di coscienza me ne faccio tutti i giorni e posso guardarmi allo specchio con la massima serenità. Non so se lui possa fare altrettanto, non certamente nel caso di questa infrastruttura, rispetto alla quale, nei loro interventi, gli esponenti del Pd tentano anche di indurre in errore il cittadino. Abbiamo tutti la responsabilità di informare correttamente, ma sembra che qui l'onestà stia mancando". (Rev)