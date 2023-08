Speciale infrastrutture: Tim, via libera al Mef su partecipazione rete, i possibili sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni investitori potrebbero pertanto subentrare accanto al Mef per rafforzare la presenza strategica dello Stato nella rete fissa, come Invitalia e Cassa depositi e presiti. Come precisato dal ministro Giorgetti, per Cdp bisogna tener conto dei vincoli dell’Antitrust e dell’eventuale approvazione della Commissione europea all’operazione. La Cassa controlla infatti Open Fiber, che è in diretta concorrenza con la rete di Tim. Anche la società F2i (Fondi italiani per le infrastrutture), controllata da Cdp, potrebbe entrare a far parte della partita. Un’opzione ritenuta attualmente non praticabile dall’esperto di telecomunicazioni, Guido Salerno Aletta, che in passato è stato vicesegretario generale della presidenza del Consiglio, segretario generale del ministero delle Comunicazioni e vicepresidente di Telecom Argentina. “Le tariffe regolatorie sono troppo basse – afferma l’esperto – e Kkr punterà a un aumento radicale delle tariffe di accesso. Farà operazioni straordinarie per mettere in campo strategia regolatoria completamente diversa, ovvero farà pressioni sull’autority, sostenendo che le attuali tariffe non sono remunerative per il capitale che hanno investito”. Insomma, i decreti sono solo “un primo passo”, come ricordato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “al quale seguiranno ovviamente logiche di mercato, ma finalmente possiamo dire che in Italia c’è un governo che su un dossier così importante si attiva a difesa dell’interesse nazionale e dei lavoratori. E che ha una strategia”. (Rin)