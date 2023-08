Speciale infrastrutture: Milano, Salvini, nel nuovo codice della strada norme a tutela di pedoni e delle due ruote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra ciclista perde la vita a Milano, "travolta da un camion. Una preghiera per la giovane vittima. Secondo l’osservatorio Asaps, sono 125 i morti in bicicletta da inizio anno, a cui si aggiungono 263 pedoni. Al centro del nuovo Codice della Strada - presto in Parlamento - ci saranno anche norme a tutela dei passanti e delle due ruote. Faremo di tutto per rendere più sicure le nostre strade". Lo scrive sul suo profilo social il ministro alle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini. (Com)