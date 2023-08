Speciale infrastrutture: Lazio, assessora Ambiente, Regione sblocca risorse per messa in sicurezza area frana Itri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "ha reperito le risorse necessarie per la messa in sicurezza e per la mitigazione del rischio idrogeologico nei fossati Valle Foce e Valle Colella". Lo dichiara l'assessore all'Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità Elena Palazzo. "Ringrazio prima di tutto il presidente Francesco Rocca e gli uffici della direzione Infrastrutture e Mobilità insieme all'assessore ai Lavori Pubblici, alle Politiche di Ricostruzione Viabilità e alle Infrastrutture Manuela Rinaldi, per aver fornito risposte immediate alle mie sollecitazioni. Un grazie anche all'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, per aver trovato le risorse necessarie in un momento non facile. Fin dal mio insediamento mi sono fatta portavoce della drammatica urgenza in cui sono costretti a vivere i residenti di Itri che, a distanza di due anni, sono ancora obbligati a fare i conti con il serio rischio di crolli nella stessa area in cui avvenne la frana del novembre 2021", evidenzia l'assessore Palazzo. (Com)