Ucraina: Borrell propone fondo da 5 miliardi all'anno per sostegno militare a Kiev

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha proposto di istituire un fondo europeo di 5 miliardi di euro all'anno per assistere l'Ucraina nella fornitura di attrezzature militari. "Propongo un fondo di assistenza all'Ucraina per il periodo 2024-2027, per garantire la sostenibilità della nostra assistenza militare. Questo fondo, che sarà incorporato nel Fondo europeo per la pace, dovrebbe essere un elemento centrale del nostro contributo a lungo termine alla sicurezza dell'Ucraina, come hanno concordato i leader europei a giugno", ha dichiarato nel corso della conferenza stampa conclusiva della riunione dei ministri della Difesa europei a Toledo. "Propongo un fondo di circa 5 miliardi di euro all'anno", ha poi aggiunto, precisando che sarebbe un tetto massimo di spesa, non un obiettivo che potrebbe essere aumentato. "Questo dovrebbe essere il nostro tetto massimo al fine di programmare nel medio termine il nostro sforzo per sostenere l'Ucraina. I ministri hanno discusso di questo argomento, e lo faremo anche domani con i ministri degli Esteri, e spero che si possa raggiungere un accordo il prima possibile. Spero entro la fine dell'anno", ha poi concluso Borrell. (Beb)