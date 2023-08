© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono preoccupanti le minacce di morte nei confronti del presidente del Consiglio, che domani sarà a Caivano per dimostrare la vicinanza dello Stato a quella comunità tanto colpita. Non ci lasceremo intimidire". Lo scrive su Facebook il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in merito alle minacce via social a Giorgia Meloni da parte di chi contesta al governo la stretta sul reddito di cittadinanza. (Rin)