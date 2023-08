Libia: ambasciatore Norland, Usa sostengono formazione nuovo governo tecnocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono la formazione di un nuovo governo tecnocratico in Libia, la cui “unica funzione sia quella di condurre il Paese alle elezioni”. Lo ha dichiarato in un’intervista al quotidiano egiziano “Al Masry Al Youm” l'inviato speciale Usa in Libia, Richard Norland, indicando come l'istituzione di un governo tecnocratico debba essere “negoziata” con tutti gli attori politici libici, compreso il Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli. Ciò che l'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, “propone, e che noi sosteniamo, è che la Camera dei rappresentanti, l'Alto consiglio di Stato, il Consiglio presidenziale e l'Esercito nazionale siedano tutti insieme”, ha detto Norland. (segue) (Res)