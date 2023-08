Libia: ambasciatore Norland, Usa sostengono formazione nuovo governo tecnocratico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vorremmo che la Libia fosse unita per poter trattare con un unico interlocutore. Ma per far sì che (le due parti) si uniscano, capiamo che dobbiamo trattare con entrambe per lavorare su questioni che non possono aspettare l'unificazione del Paese, come la lotta al terrorismo”, ha proseguito l’inviato Usa, rivelando che l’esercito statunitense “inviterà ufficiali sia dell’ovest che dell’est della Libia a conferenze e discussioni tecniche”. Per quanto riguarda le sanzioni da imporre a coloro che ostacolano i progressi nella risoluzione della crisi del Paese nordafricano, Norland ha affermato che “si tratta di uno strumento riservato dalle Nazioni Unite a coloro che ostacolano il processo elettorale”, da usare “con attenzione perché, una volta in vigore, sarà difficile annullarlo”. (segue) (Res)