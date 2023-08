Svezia: socialdemocratici propongono di assimilare penalmente roghi Corano a incitamento all'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico svedese vuole proporre di assimilare a livello penale i roghi del Corano all'incitamento contro gruppi etnici. Lo ha detto la leader del principale partito di opposizione in Svezia, Magdalena Andersson, spiegando che "i roghi del Corano vengono eseguiti da un gruppo molto piccolo. L'obiettivo non è suscitare dibattiti, ma incitare e creare conflitti". Attualmente si sta valutando se i roghi del Corano possano essere limitati in Svezia in riferimento alle minacce alla sicurezza del Paese. Andersson ha evidenziato come le proposte del governo rischino di richiedere troppo tempo per risolvere la situazione. "In Danimarca sono riusciti a produrre una legislazione in tre settimane, in Svezia dovrebbero riuscire a fare lo stesso in tre mesi", ha aggiunto la leader dei socialdemocratici ed ex premier, in riferimento a quanto deciso la scorsa settimana dalle autorità di Copenaghen circa l'inasprimento delle pene per chi da fuoco in pubblico a testi religiosi. (Sts)