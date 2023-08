Torino: Cgil, chiude il punto vendita Oltre del gruppo Miroglio senza soluzioni valide per le lavoratrici, è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 agosto scorso il gruppo Miroglio, titolare del Marchio Oltre, ha comunicato alle quattro dipendenti del punto vendita della galleria del centro commerciale di C.so Romania a Torino, l'intenzione della chiusura definitiva del negozio, a partire dal prossimo 5 settembre, per riaprire contestualmente il negozio presso il nuovo centro commerciale ToDream, situato a poche centinaia di metri. Niente di grave, se non fosse che il nuovo punto vendita sarà aperto in Franchising, quindi con un diverso titolare, ed alle lavoratrici coinvolte la Miroglio ha prospettato una possibile ricollocazione a oltre 50 km di distanza. Lo ha reso noto la Filcams Cgil di Torino. "Riteniamo inaccettabile anche solo ipotizzare un trasferimento delle lavoratrici oltre i 50 Km di distanza – ha affermato Mario Adinolfi della Filcams Cgil di Torino – con l'alternativa di evitare tale disagio con un trasferimento a Le Gru, ma a fronte di una drastica riduzione oraria (Da 40 a 18 ore), con conseguente danno economico. Questo è per noi inaccettabile, in quanto si chiama ricatto!. La Filcams ha quindi provveduto a chiedere all'Azienda una soluzione condivisa in grado di salvaguardare il posto di lavoro ed il salario alle lavoratrici coinvolte, trovando soluzioni anche con l'imprenditore che aprirà il nuovo punto vendita presso To Dream. A (segue) (Rpi)