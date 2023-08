Torino: Cgil, chiude il punto vendita Oltre del gruppo Miroglio senza soluzioni valide per le lavoratrici, è inaccettabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- fronte dell'indisponibilità a fornire risposte concrete, il Sindacato ha quindi aperto lo stato di agitazione, chiedendo che venga aperto un tavolo di confronto in Prefettura, con il coinvolgimento anche del Comune di Torino", ha continuato Adinolfi. "Abbiamo chiesto l'intervento della Prefettura e del Comune – ha spiegato Ivano Franco della Filcams Cgil– in quanto questa vicenda che coinvolge quattro lavoratrici potrebbe apparire poca cosa, ma la vera preoccupazione è che nelle prossime settimane potremmo assistere a nuovi trasferimenti di attività commerciali dalla galleria ex-Auchan verso To Dream ed a nostro avviso bisogna costruire le condizioni sin da subito che, in casi simili, i trasferimenti siano governati e non comportino perdite occupazionali e di condizioni di lavoro di chi dovesse essere coinvolto", ha concluso. (Rpi)