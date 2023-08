Roma: Fd'I Campidoglio, aggressione a don Coluccia, chiediamo incontro con il Prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione nei confronti di Don Coluccia "è un fatto gravissimo che rende chiara la necessità di intensificare ancor di più, il presidio delle forze dell'ordine in alcune zone di Roma e di rilanciare i valori della cultura e della legalità nella nostra città a partire dalle scuole". È quanto dichiara, in una nota, il gruppo di Fratelli d' Italia in Assemblea capitolina. "I troppi i reati impuniti legati allo spaccio o al consumo di sostanze alteranti e soprattutto la consapevolezza che Roma è letteralmente invasa dalla droga, devono farci agire. Chiediamo che la lotta alla droga sia senza quartiere. Che si arrivi ad indagare anche gli angoli più impensati di questa città perché fatti come questo sono eclatanti, ma il fenomeno è molto più diffuso di quanto sembri. Su questo tema chiediamo un incontro urgente con il Prefetto", conclude la nota del gruppo di Fd'I.(Com)