Ucraina: Borrell, nuovo obiettivo è addestrare 40 mila soldati di Kiev entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha proposto di aumentare a 40 mila il numero di soldati ucraini addestrati dalla missione europea. "Questa missione ha avuto un impatto reale ed è stata attuata con una velocità senza precedenti. Ha già addestrato 25 mila soldati ucraini, e raggiungeremo l'obiettivo programmato entro la fine dell'anno. Alla fine di ottobre, supereremo i 30 mila soldati addestrati da questa missione", ha dichiarato nel corso della conferenza stampa conclusiva della riunione dei ministri della Difesa europei a Toledo. "Come sapete, dico sempre che dobbiamo fare di più e più velocemente e continuo a dirlo. Propongo ai ministri di alzare l'obiettivo della missione a 40 mila soldati ucraini addestrati entro la fine dell'anno", ha quindi aggiunto Borrell. "Questo è importante anche per riflettere l'evoluzione delle esigenze dell'esercito ucraino e lavorare non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità. E l'Ucraina ha bisogno di una formazione più specializzata per gruppi più piccoli o per le capacità di comando", ha quindi concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)