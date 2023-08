Trasporti: Sala, ribadiamo la nostra volontà di non aumentare il biglietto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi adesso ribadiamo la nostra volontà di non aumentare il biglietto. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con i volontari che stanno ripulendo i giardini di Piazza Piola dopo i danno del maltempo di un mese fa, rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sia il rischio di un aumento dei biglietti dei mezzi pubblici dopo che oggi c'è stata una riunione dell'agenzia di bacino al termine della quale è stata rimandata ogni decisione. "Io spero che non ci sia il rischio di un aumento perché noi siamo contrari", ha spiegato sottolineando che "il punto non è tanto di proporzionalità rispetto al costo, perché i biglietti coprono il 45 per cento del costo di esercizio, non è tanto sul fatto che sia corretto o meno questo aumento, ma riteniamo che in questo momento sia meglio non farlo, visto che noi abbiamo fatto anche un aumento recente".(Rem)