Speciale infrastrutture: Mit, previsto contatto Salvini-omologo Beaune su confine Italia-Francia

23 luglio 2021

- Sono in corso riunioni e contatti telefonici tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini con tecnici e amministratori locali sul caso dei valichi alpini più problematici. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture in una nota, spiegando che in particolare, nelle prossime ore, in agenda è previsto un contatto diretto con l’omologo francese Clément Beaune: al centro del colloquio la situazione sul confine Italia-Francia e il dossier Tav. A proposito di Alta velocità Torino-Lione – prosegue la nota –, Salvini ribadisce l’intenzione di recarsi al più presto sul cantiere. Il vicepremier e ministro continua poi a seguire con particolare attenzione il caso Brennero, su cui è forte la determinazione di avviare il procedimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea contro i divieti unilaterali decisi dall’Austria. Il Mit ha avviato formalmente la procedura di precontenzioso che dovrà essere finalizzata da palazzo Chigi. (Rin)