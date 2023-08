Milano: Scurati (Lega), bene sgombero via Esterle, ma non sia fatto per moschea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene lo sgombero in via Esterle a Milano dopo troppi anni di lassismo da parte del Comune, ma l'operazione non sia fatta per regalare una moschea e trasformare definitivamente il quartiere, quello di via Padova, in una zona franca islamica". Così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega in merito allo sgombero degli antagonisti e degli immigrati dagli ex bagni pubblici di via Esterle. "Mentre numerosi altri stabili in Città restano preda di abusivi e delinquenti nel totale disinteresse del Comune, quest'ultimo regala - di fatto - i locali liberati alla Casa della Cultura Musulmana per realizzare una moschea: non certo una priorità per Milano e i milanesi che già vivono il quartiere di via Padova come un ghetto". "Si parla inoltre – prosegue Scurati – di una moschea che potrà ospitare fino a 3.500 fedeli, possibilità preoccupante sia per la gestione del flusso di persone sia per la stessa integrazione che diventerebbe una vera e propria islamizzazione della periferia nord di Milano". "Il Comune cambi idea e prima di prendere una decisione così importante ripensi alle ripercussioni e ai gravissimi episodi accaduti a Milano negli anni scorsi quando erano stati scoperti pericolosi legami tra Isis e comunità islamica locale" conclude Scurati. (Com)