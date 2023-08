Legge Bilancio: Torto (M5s), con manovra Dombrosvkis fiducia imprese a picco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver sprecato, con la legge di Bilancio dell'anno scorso, un'eredità di crescita e investimenti che avevano protetto e rilanciato il tessuto produttivo a partire dal 2020, il governo Meloni sta per consegnarci un'altra Manovra che si annuncia all'insegna dell'austerità, dei tagli, dei definanziamenti e dell'assenza di politiche di investimento per imprese e lavoratori". Lo dichiara in una nota Daniela Torto, capogruppo M5s in commissione Bilancio della Camera. "La rinnovata attenzione all'abbattimento draconiano del deficit e al conseguimento a tappe forzate dell'avanzo primario, con tutto ciò che ne può ulteriormente conseguire in termini di tagli agli investimenti, alla sanità, alla rivalutazione delle pensioni, sta portando a un crollo della fiducia delle imprese, come sottolineato dall'Istat nell'ultimo dato di agosto. Quella che si va delineando - prosegue - è una 'Manovra Dombrosvkis', che riceverà gli apprezzamenti dei falchi europei, mentre in Italia lavoratori e imprese hanno ancora a che fare con un'inflazione sui generi alimentari oltre il 10 per cento, con il prezzo della benzina arrivato ormai a 2 euro al litro, con le rate dei mutui aumentate fino al 75 per cento e un milione di famiglie che non riescono a restituire prestiti per circa 15 miliardi, con una stretta di politica monetaria che disincentiva gli investimenti delle imprese. Il tutto mentre nella trattativa europea per un nuovo Patto di stabilità, almeno a leggere i piagnistei a mezzo stampa del presidente Meloni e del ministro Giorgetti, l'Italia non sta ottenendo nessun segnale confortante sulla valorizzazione degli investimenti. Purtroppo abbiamo passato 10 mesi con un governo più impegnato a occuparsi di aumento del tetto al contante, di battaglie contro i Pos, di rave party e di vaniloqui su blocchi navali e inseguimenti degli scafisti per tutto il globo terracqueo. La sintesi di tutto questo? Dopo essere cresciuto dell'11 per cento in un biennio, il Paese - conclude Torto - sarà riconsegnato a una crescita da 'zero virgola qualcosa', con i salari italiani abbandonati a un destino di precarietà e svalutazione, per giunta dopo una durissima erosione del loro potere d'acquisto". (Com)