Speciale energia: Sardegna, al via cantieri occupazionali per lavoratori colpiti da licenziamento collettivo

- La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore del Lavoro, Ada Lai, ha stanziato ulteriori risorse, pari a 796.085,94 euro, per l’attivazione di cantieri occupazionali dedicati agli ex dipendenti delle imprese Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia, S&B Olmedo, Sittel e Unilever, destinatari di procedura di licenziamento collettivo. “La salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela della dignità di ogni persona sono le nostre priorità - dichiara l’assessore del Lavoro - In un mondo del lavoro in grande sofferenza restituiamo un po’ di speranza a 136 lavoratori e lavoratrici espulsi da anni dal mercato. Un segnale importante - aggiunge Lai - che conferma la volontà della Regione di offrire opportunità di lavoro concrete in grado di coniugare le professionalità con le esigenze di tutela e prevenzione dei territori, valorizzando il patrimonio agricolo e forestale della Sardegna. Continuiamo a lavorare senza sosta per portare avanti interventi di questo tipo di politica attiva, che garantiscano la dignità del lavoro.” (Rsc)