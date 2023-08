Speciale energia: Verona, accordo su promozione turistica e culturale con comune di Mantova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Verona e quello di Mantova hanno firmato un accordo di collaborazione per la promozione culturale e turistica delle due città. La firma è avvenuta a palazzo Barbieri, fra il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, con l'assessore alla Cultura e al Turismo di Verona, Marta Ugolini, ed il vicesindaco e assessore al Turismo di Mantova, Giovanni Buvoli. Tra le varie azioni messe in campo, sono state pensate campagne di comunicazione mirate alla promozione delle risorse culturali e turistiche dei due territori e azioni di marketing territoriale nell'area Mantova, Verona, Peschiera, con il coinvolgimento degli stakeholders di volta in volta interessati. "La formalizzazione di questo accordo non fa che aggiungere nero su bianco quello che già di fatto succede: la sinergia tra due territori contigui che da sempre comunicano - ha dichiarato Tommasi -. Credo sia importante in prospettiva condividere le nostre iniziative, in questo momento focalizzate sull'ambito culturale, storico e turistico e che sicuramente si amplierà anche in altri settori, come dal punto di vista infrastrutturale e dell'energia. L'attività insieme al sindaco Mattia Palazzi e all'amministrazione mantovana rispetto alla loro esperienza come prima Capitale della cultura italiana non può che aiutarci ad avere maggiore attenzione a quest'ambito, mentre noi ricambiamo dando loro quello che la città di Verona può offrire, unendo due esperienze regionali diverse". "Mantova e Verona, insieme per la cultura - ha affermato Palazzi -. La sottoscrizione di questo accordo segna l'inizio di una collaborazione importante tra i comuni di Mantova e Verona nell'ottica di valorizzare le nostre città attraverso azioni concrete di fruizione congiunta del patrimonio culturale, museale e artistico e di favorire occasioni di confronto, scambio di conoscenze e di esperienze tra i nostri territori, a beneficio delle nostre comunità". (Rev)