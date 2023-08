Milano: auto abbatte palo e si ribalta, coinvolto ciclista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende sono marito e moglie di circa settant'anni che abitano in zona i due occupanti della Smart che oggi, in Corso XXII Marzo hanno investito una ciclista 42enne. Secondo le prime informazioni, l'auto proveniva da via Camillo Hajech e, dopo avere svoltato a destra per imboccare Corso XXII Marzo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe preso il cordolo del marciapiede investendo la ciclista che si trovava a bordo strada. Nell'impatto è stata coinvolta anche una moto parcheggiata sul marciapiede. La coppia all’interno della Smart è stata ricoverata in codice verde al Policlinico, mentre la ciclista è stata diretta in codice rosso al Niguarda. "Siamo sotto shock - spiegano marito e moglie che avevano appena parcheggiato la moto - eravamo lì fino a un minuto prima, ci saremmo potuti essere anche noi insieme alla ragazza". I negozianti della zona, proprio davanti a dove è avvenuto l'incidente, spiegano di non aver visto la dinamica oggi, ma di aver sentito solo un tremendo botto. È il secondo incidente grave in due giorni che vede coinvolti ciclisti. Ieri, a Milano, ha perso la vita Francesca Quaglia di 28 anni a pochi chilometri di distanza, in piazza Medaglie d'Oro. (Rem)