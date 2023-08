© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani si parlerà della situazione in Gabon e nel resto dell’Africa durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, su X (precedentemente noto come Twitter), invitando tutti gli italiani che vivono in Gabon “alla massima prudenza e a rimanere a casa”. (Res)