Usa: l'uragano Idalia arriva in Florida, è classificato come tempesta di categoria 3

- L'uragano Idalia è arrivato questa mattina in Florida, nell'area di Big Bend, ed è stato classificato dalle autorità come tempesta di categoria 3, con venti fino a 200 chilometri orari. Lo rende noto il Centro nazionale per gli uragani degli Stati Uniti, secondo cui la velocità dell'uragano si è intensificata rapidamente nel Golfo del Messico a causa delle calde temperature dell'area. In precedenza lo stesso Centro ha avvertito che Idalia potrebbe provocare danni "catastrofici" e costituire una seria minaccia alla sicurezza dei residenti della regione di Big Bend. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a cercare immediatamente rifugio e a spostarsi in stanze interne delle proprie abitazioni. L'uragano dovrebbe anche provocare forti piogge in tutta la zona settentrionale della Florida, in Georgia e nella Carolina del Nord e del Sud. Questa settimana il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, ha approvato una dichiarazione di emergenza e ha garantito assistenza alle popolazioni potenzialmente colpite. DeSantis, da parte sua, ha mobilitato 25 mila operai per il ripristino delle reti elettriche dopo il passaggio dell'uragano. Lo stato d'emergenza è stato proclamato anche dai governatori di Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord, dal momento che Idalia potrebbe spostarsi verso nord nelle prossime ore. (Was)