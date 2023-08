Gabon: Ali Bongo chiede aiuto, "fatevi sentire" - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il presidente del del Gabon, Ali Bongo Ondimba, ha lanciato un appello di aiuto, invitando a “fare rumore” per il colpo di Stato in atto nel Paese. “Non so cosa accadrà”, ha detto Ali Bongo in un video trasmesso sui social, nel quale chiede a “tutti i Paesi amici del mondo” di “farsi sentire”. Il capo dello Stato ha confermato di trovarsi nella sua residenza ma ha aggiunto che la moglie ed il figlio, Noureddin Bongo Valentin, sono tenuti in altro luogo. Nella notte un gruppo di militari ha annunciato in diretta televisiva la deposizione di Bongo, la sospensione delle istituzioni e la chiusura delle frontiere.(Res)