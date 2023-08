© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo di crisi per l’azienda di call center Almaviva. L’incontro è stato fissato per martedì 12 settembre, alle ore 15.00, al Mimit. Saranno presenti le istituzioni, l’azienda e i sindacati. (Rin)