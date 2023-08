Libia: ambasciatore libico a Roma nega di essere a conoscenza dei colloqui con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore della Libia a Roma, Muhannad Younes, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’incontro coperto da riserbo tra la ministra degli Esteri libica, Najla el Mangoush, e la controparte israeliana, Eli Cohen, che ha avuto luogo in Italia la scorsa settimana. Il diplomatico ha rilasciato una dichiarazione in cui smentisce le indiscrezioni secondo le quali avrebbe preso parte allo scambio diplomatico. Younes ha spiegato di essere in Libia da più di un mese in ferie annuali. “Anche l’incaricato d’affari non è a conoscenza dell’incontro”, ha chiarito l’ambasciatore, citato dal sito web d'informazione "Libya Review". (Res)