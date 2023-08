Ucraina: ministro greco Dendias, siamo contro revisionismo e violazione diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Grecia è contro ogni forma di revisionismo e violazione delle norme del diritto internazionale. Lo ha scritto su X (ex Twitter) il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, spiegando di aver ribadito la posizione di Atene in occasione del Consiglio informale che si è tenuto oggi a Toledo, in Spagna, con gli omologhi dell’Ue. “Ho sottolineato che durante l’incontro tra il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e i leader dei Paesi dei Balcani occidentali, organizzato dal nostro Paese, è stato espresso un forte sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto Dendias. “Ho anche fatto riferimento all’importante assistenza alla difesa fornita dalla Grecia all’Ucraina, in particolare con le munizioni, e alla disponibilità a contribuire alle attività della missione di assistenza militare dell’Ue per l’addestramento delle forze armate ucraine”, ha scritto il ministro greco. Inoltre, Dendias ha spiegato di aver evidenziato ai suoi omologhi dell’Ue “l'importanza di aumentare l'assistenza fornita all'Ucraina dal Meccanismo europeo di pace, di rafforzare l'industria della difesa e di avere una discussione approfondita sugli impegni di sicurezza dell'Ue per Kiev”. (Gra)