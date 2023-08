Roma: Baglio (Pd), solidarietà a don Coluccia, sviluppo territori argine contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vicini a Don Antonio Coluccia, "al suo coraggio e alla sua tenacia nell'affrontare a viso scoperto e a mani nude la prepotenza degli spacciatori e delle mafie. A lui la nostra solidarietà per l'odioso attentato e con lui agli agenti di scorta che ieri lo hanno protetto, in particolare all'agente che è rimasto ferito nel tentativo vile di investire Don Antonio". Lo dichiara la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio. "Inquieta un attentato così spudorato, portato avanti durante una marcia per la legalità, ma non ci arrendiamo, non ci facciamo intimidire dagli attacchi della criminalità". (segue) (Com)