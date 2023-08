Roma: Baglio (Pd), solidarietà a don Coluccia, sviluppo territori argine contro mafie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come già nei mesi scorsi, "è necessario - si legge - anche oggi alzare la guardia e fare quadrato, istituzioni e cittadini insieme, per arginare fenomeni malavitosi che non rappresentano la gente di Tor Bella Monaca e non rappresentano Roma. Non è stato un bel segnale quello del governo che tagliando fondi del Pnrr ha ridotto investimenti per la sicurezza e la rigenerazione. Lo sviluppo dei territori è la prima risposta alle mafie. Oggi all'esecutivo chiediamo più attenzione e più presidi di sicurezza sul territorio". (Com)