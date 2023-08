Maltempo: Pietrucci (Pd), subito risorse per il Fucino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo "ha escluso il Fucino e l'intera provincia dell'Aquila dagli aiuti concessi dalla dichiarazione dello Stato di Emergenza a seguito degli eventi metereologici di maggio e giugno scorsi. È il sintomo evidente della totale disattenzione del Governo al nostro territorio e alle richieste avanzate da sindacati, associazioni di categoria e Enti Locali. Il Decreto degli interventi deliberati dall'ultimo Consiglio dei Ministri per le prime misure urgenti per fronteggiare i danni delle piogge torrenziali è incompleto: mancano i territori della Marsica e del Fucino con i danni subiti nel comparto agricolo e più in generale l'intera provincia dell'Aquila. Siamo una delle zone più colpite". Lo sostiene oggi in una nota il consigliere regionale abruzzese Pierpaolo Pietrucci (Pd). "Nello specifico di Celano- spiega Pietrucci- ricordiamo la violenta grandinata e il nubifragio del 2 giugno scorso, con ingenti danni, frane, strade allagate e addirittura l'evacuazione di 15 persone da due palazzine gravemente danneggiate. In quella occasione l'intera città è finita sott'acqua con pesanti danni economici e patrimoniali per cittadini e imprese. (segue) (Gru)