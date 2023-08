Maltempo: Pietrucci (Pd), subito risorse per il Fucino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma oltre l'emergenza, resta irrisolto il rimborso alle imprese e ai lavoratori: le promesse e i sopralluoghi per accertare i danni nei territori non hanno portato a nulla e bisogna trovare una strada concreta per aiutare chi sta ancora contando i danni. Serve per questo – come chiedemmo già il 4 giugno scorso – una dichiarazione di Stato di Calamità. Per quanto riguarda l'agricoltura del Fucino e dell'area dei Piani Palentini i danni stimati dalla stessa Regione calcolano una perdita netta del 60 per cento per il settore cerealicolo, 60 per cento per le patate, 50 per cento per le carote, 40 per cento per frumento e orzo, 80 per cento per la vasta gamma degli ortaggi (insalata, radicchio, finocchi, sedano, spinaci, cavoli, pomodori) con una perdita del potenziale produttivo compresa tra il 30 e il 70 per cento. Servono dunque rimborsi e tutele per tutta la filiera e che comprenda anche i lavoratori, che hanno subìto una riduzione delle giornate lavorative, con conseguenze economiche pesanti. Centinaia di lavoratori per lo più magrebini hanno visto ridursi drasticamente le giornate lavorative nei campi e il salario con gravi danni previdenziali e una riduzione dell'indennità di disoccupazione che richiederanno per l'anno in Chiediamo alla Regione di farsi carico del problema e di avviare tutte le interlocuzioni utili con il Governo per reintegrare i nostri territori negli aiuti economici e nelle misure di ristoro dei danni". (Gru)