Roma: Prisco, sdegno per quanto accaduto, solidarietà a don Coluccia e scorta

- L'aggressione ai danni di Antonio Coluccia, coraggioso e strenuo difensore dei più fragili e dei più esposti, la cui meritoria opera contribuisce ogni giorno a contrastare il degrado portato dai clan a Tor Bella Monaca, merita lo sdegno di tutti noi, cittadini e istituzioni. È quanto afferma in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco. “Con don Coluccia siamo dalla stessa parte, contro l'immorale trasformazione in ghetti di molti quartieri periferici delle nostre città. La mia solidarietà a lui ed all'agente della sua scorta rimasto ferito ieri in viale dell'Archeologia a Roma durante la Marcia della Legalità", aggiunge. (Rin)