Torino: 14,3 milioni di euro per la riqualificazione e l'efficientamento delle scuole

- La giunta comunale di Torino ha approvato i progetti di riqualificazione ed efficientamento per 98 scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. I lavori ammontano complessivamente a circa 25 milioni di euro e, con il documento approvato nella giornata di ieri, la Città ha dato il via libera ai primi interventi per un valore di 14,3 milioni di euro. Le risorse arrivano dal Pnrr e permetteranno di adeguare impianti antincendio, sostituire i serramenti, rifare le coperture degli edifici, riqualificare aree interne ed esterne legate alle lezioni e revisionare cancelli e recinzioni. (Rpi)