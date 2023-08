Speciale difesa: Cina-Usa, Raimondo a premier Li, pronti a collaborare su clima e intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono cooperare con la Cina per risolvere le problematiche relative al cambiamento climatico e all'intelligenza artificiale. Lo ha detto la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, al termine del colloquio avuto a Pechino con il primo ministro cinese, Li Qiang. Raimondo è l'ultima funzionaria dell'amministrazione del presidente Joe Biden ad aver visitato la Cina dall'inizio dell'anno, in un frangente in cui la cooperazione tra Pechino e Washington sul fronte del commercio e della difesa è ai minimi termini. "Ci sono altre aree di preoccupazione globale, come il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale, la crisi del fentanil, per le quali vogliamo lavorare con la Cina come potenze globali al fine di fare ciò che è giusto per l'umanità", ha detto Raimondo nel corso dell'incontro presso la Grande sala del popolo di Pechino, dove Li ha ribadito che la cooperazione economica-commerciale con gli Usa gioverebbe al mondo intero. Prima dell'incontro con Li Qiang, Raimondo ha incontrato anche il vicepremier He Lifeng, cui ha ribadito che Washington non cercherà il distaccamento economico dalla Cina, né tenterà di impedirne lo sviluppo economico. Volontà di cooperazione è emersa anche al termine dell'incontro odierno con il ministro del Turismo, Hu Hepin, con il quale è stato stabilito di convocare il 14mo summit Cina-Usa sulla leadership del turismo nel primo semestre del 2024. (Cip)