Speciale difesa: Russia, tribunale di Mosca conferma custodia per ex colonnello Fsb Girkin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Un tribunale di Mosca ha confermato la custodia dell'ex colonello del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) Igor Girkin (noto anche come Strelkov) nel carcere di Lefortovo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Girkin, arrestato a luglio, è accusato di incitazione all’estremismo e rischia fino a cinque anni di reclusione. Nato nel 1970 a Mosca, Girkin ha partecipato ai conflitti armati in Transnistria (1992), in Bosnia (1992-1993), alla prima e alla seconda guerra cecena (rispettivamente 1995 e 1999-2005), all'occupazione della Crimea (2014) e alla guerra del Donbass (2014 e in corso). Nel 2014 è stato, per soli tre mesi, ministro della Difesa della repubblica popolare di Donetsk (Dpr). Nel giugno del 2019, i magistrati olandesi lo hanno accusato di aver provocato l'abbattimento del volo Malaysia Airlines 17 e hanno emesso un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti. Autore di numerosi articoli e di alcuni libri, è sottoposto a sanzioni internazionali per il ruolo svolto nell'occupazione della Crimea. (Rum)