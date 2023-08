Speciale difesa: Mali, capo missione Onu Wane, seconda fase di ritiro sarà "incredibilmente difficile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente i miliziani del Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim) hanno conquistato Timbuctù, città dove domenica 27 agosto sono esplose due bombe al mercato, uccidendo una bambina di 11 anni. I jihadisti hanno imposto un blocco intorno alla città, vietando l'ingresso ai camion merci provenienti dall'Algeria, dalla Mauritania e dalla regione meridionale maliana di Mema. Oltre a Timbuctù, nota come "la perla del deserto", i miliziani Jnim hanno preso di mira nelle ultime settimane anche la città di Ber, dove si sono registrati violenti scontri tra le Forze armate maliane sostenute dalle milizie paramilitari russe Wagner, ed i combattenti tuareg del Coordinamento dei movimenti dell'Azawad (Cma). Questi ultimi sono intervenuti in difesa di un territorio - la regione di Timbuctù - che fino al dicembre del 2021 era tutelato dalla presenza delle truppe francesi dell'operazione Barkhane, poi estromesse dalla giunta golpista salita al potere con il doppio colpo di Stato del 2020 e 2021. Altre aree sono state perdute dall'esercito maliano dopo che le truppe della Missione di pace delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), di recente ugualmente estromesse dai golpisti, ha restituito alle autorità maliane le basi da loro gestite nella zona. (Res)