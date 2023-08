Speciale difesa: segretario Usa sente omologo del Qatar, focus su cooperazione e sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo del Qatar, Khalid bin Mohamed Al Attiyah, per discutere il futuro della cooperazione tra i due Paesi nel campo della sicurezza. Austin, riferisce una nota, ha elogiato le autorità di Doha per il contributo alla stabilità della regione, ringraziando il Qatar per l’ospitalità garantita ai militari statunitensi di stanza presso la base di Al-Udeid. (Was)