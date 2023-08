Speciale difesa: Ucraina, la Svizzera consegnerà a Kiev una macchina per lo sminamento a controllo remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera fornirà all’Ucraina una macchina per lo sminamento a controllo remoto. Lo ha riferito un comunicato stampa del Consiglio federale elvetico. “Il dipartimento federale della Difesa, della Protezione della popolazione e dello Sport (Ddps) fornirà al Servizio statale di emergenza ucraino (Sesu) una macchina per lo sminamento a controllo remoto per ripulire in sicurezza e in modo efficiente aree contaminate da mine, munizioni a grappolo, resti di esplosivi”, si legge nel comunicato. Il mezzo è stato presentato al Ddps dalla fondazione Digger ed è pronto per la consegna all’Ucraina da parte della fondazione Van for Life. (Geb)