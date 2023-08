Americhe: domani consiglio Consiglio straordinario dell'Osa su crisi Guatemala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si riunirà domani in seduta straordinaria per esaminare la situazione in Guatemala. La riunione, prevista alle 10 del mattino (ore locali, le 16 in Italia), muove dalla denuncia pronunciata ieri dall'Osa nei confronti della decisione di sospendere la personalità giuridica del Movimento Semilla, il partito del presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo. L’organizzazione panamericana ha parlato di “un’interpretazione abusiva della legge, in violazione dei più elementari principi costituzionali che garantiscono i diritti degli elettori”. “Ciò viola non solo tutte le garanzie di giusto processo, ma anche gli standard internazionali che in termini di rispetto dei diritti umani garantiscono la protezione dei funzionari eletti e degli elettori”, denuncia l’Osa. Si ritiene inoltre che il segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, riferisca dell'invito arrivato dal presidente uscente del Guatemala, Alejandro Giammattei, a partecipare alla riunione organizzata con lo staff di Arevalo per presentare "metodi" e "tempi" per il passaggio di consegne. (segue) (Was)