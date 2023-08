Americhe: domani consiglio Consiglio straordinario dell'Osa su crisi Guatemala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 agosto, al termine di un controverso dibattito su presunte irregolarità nel voto, il Tribunale supremo elettorale del Guatemala (Tse) ha ratificato la vittoria di Bernardo Arevalo, candidato del Movimento Semilla, alle presidenziali tenute tra il 15 giugno e il 20 agosto. Bernardo Arevalo de Leon, sociologo di 64 anni e figlio dell'ex presidente Juan José Arevalo Bermejo (1945-1951), ha ottenuto il 60,9 per cento dei consensi, contro il 39,9 per cento andato a Sandra Torres, già moglie dell'ex presidente Alvaro Colom (morto a inizio anno). Nello stesso giorno però, il Registro civile, organo dello stesso Tse, ha disposto la sospensione del Movimento Semilla. Una decisione a sua volta disposta dal giudice Fredy Orellana su ordine del capo della Procura speciale contro l’impunità (Feci), Rafael Curruchiche, secondo cui ci sarebbero irregolarità nella raccolta delle firme degli iscritti. (segue) (Was)