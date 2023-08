Americhe: domani consiglio Consiglio straordinario dell'Osa su crisi Guatemala (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi continua a destare allarme anche oltre i confini guatemaltechi. "Profonda preoccupazione" è arrivata dal governo degli Stati Uniti: "A nome degli Stati Uniti ci congratuliamo nuovamente con Bernardo Arevalo per la sua elezione come prossimo presidente del Guatemala, confermata dai risultati della votazione ufficializzati il 28 agosto", ha detto il segretario di Stato, Antony Blinken, denunciando al contempo come "comportamento antidemocratico" "gli sforzi del pubblico ministero e di altri attori per sospendere il partito politico del presidente eletto, e intimidire le autorità elettorali". Una condotta, ha aggiunto, contraria alla "chiara volontà" espressa dai guatemaltechi e "contraria ai principi della Carta democratica interamericana". Gli Usa, assieme "ai partner della comunità internazionale" rimangono "saldamente" al fianco dei guatemaltechi, ha aggiunto Blinken ricordando i legami tra i due Paesi e la necessità di portare avanti gli sforzi congiunti in tema di democrazia, sicurezza, crescita economica condivisa e rispetto dei diritti umani. (segue) (Was)