Americhe: domani consiglio Consiglio straordinario dell'Osa su crisi Guatemala (5)

- Parole cui fanno eco quelle dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Mi sono congratulato con il presidente eletto, Bernardo Arevalo per la sua vittoria", ha detto il titolare della diplomazia europea in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (la rete sociale prima conosciuta come Twitter). "Gli ho espresso il mio appoggio e la grande preoccupazione dinanzi ai tentativi per attentare ai processi elettorali". L'Ue, ha concluso, "continuerà ad appoggiare la democrazia, lo Stato si diritto e lo sviluppo sostenibile" in Guatemala. (segue) (Was)