Roma: Bucci (FI), solidarietà al sacerdote anti spaccio, certi che non fermerà sua azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime solidarietà nei confronti di Don Antonio Coluccia, "con il quale ci legano diverse esperienze svolte sul territorio del Municipio Roma X, in seguito alla gravissima aggressione subita a Tor Bella Monaca durante la marcia della Legalità". Lo dichiara in una nota Francesco Bucci, coordinatore di Forza Italia giovani e Delegato alla Sicurezza di Forza Italia del X Municipio di Roma. "Conosco Don Coluccia, non saranno certo queste intimidazioni a fermare la Sua battaglia, che è anche la nostra, per rendere l'Italia più sicura. Sono vicino a don Antonio, simbolo di un Paese che non si chinerà mai alla criminalità". (Com)