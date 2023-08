Moschea: Sala, diritto sancito da Costituzione, piccole polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "diritto alla professione delle varie fedi è sancito dalla Costituzione, mi sembrano solo piccole polemiche e non sono questi i problemi della città".Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione del Fei Jumping Championship all'Ippodromo Snai di Milano commentando le polemiche sull'assegnazione dei bagni pubblici di via Esterle alla Casa della cultura mussulmana per la realizzazione di una moschea. L'assegnazione, ha spiegato il sindaco, è avvenuta "secondo procedure, con un bando e quindi nella totale legittimità. Mi sarei aspettato che saremmo stati anche più rapidi nel concedere spazi. Chiedo ai contestatori se preferiscono avere un immobile occupato abusivamente o comunque uno spazio che ha una sua logica di utilizzo". (Rem)