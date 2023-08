Trasporti: Uiltrasporti, a soci Italo dividendi da capogiro, salario inadeguato per lavoratori, confermato sciopero 17-18 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre ai soci di Italo-Ntv vengono assegnati dividendi da capigiro per oltre 350 milioni complessivi, alle lavoratrici e ai lavoratori della società viene negato un salario adeguato attraverso un contratto che la Uiltrasporti si è rifiutata di sottoscrivere perchè fortemente inadeguato rispetto al pieno recupero del potere d'acquisto perso. Così in una nota il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Roberto Napoleoni della Uiltrasporti, che proseguono: "Si tratta di una situazione indecorosa considerando anche le pesantissime condizioni di lavoro a cui continuano ad essere sottoposti le lavoratrici e i lavoratori e in particolare gli equipaggi. Per questo motivo - concludono Tarlazzi e Napoleoni - la Uiltrasporti continuerà da sola la sua battaglia nei confronti di questa azienda a partire dal prossimo sciopero di 24 ore confermato per domenica 17 e lunedì 18 settembre". (Com)