Monza: oltre al Gp, 17 visite guidate gratuite in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Non solo eventi e manifestazioni: il Monza Fuori GP sarà anche l’occasione per partecipare a visite gratuite del centro storico della città; della Villa Reale, dei Giardini e della Cappella Espiatoria nei giorni dell’1, 2 e 3 settembre. Le visite del centro storico, a cura di Associazione Guidarte e Art-U Associazione Culturale, permetteranno di esplorare l’antica Modicia romana, testimoniata dai resti del Ponte di Arena, e anche la Modoetia medievale del Duomo dedicato a San Giovanni Battista e del palazzo comunale dell'Arengario. Nello specifico, sono state organizzate 7 visite guidate in italiano, 4 in lingua inglese e 3 visite giocate per bambini accompagnati. La partenza è da Piazza Duomo e la durata è di 45 minuti. Tre visite guidate in italiano di 90 minuti, tra Villa Reale, Giardini e Cappella Espiatoria, a cura del Centro documentazione Residenze Reali Lombarde: si parte dal Roseto Niso Fumagalli per poi prendere tre direzioni diverse a seconda del tour scelto. Un percorso passa attorno alla Cappella Espiatoria, uno è incentrato sui giardini della Villa Reale e uno percorre invece gli esterni della Villa stessa per concentrarsi sulla sua storia e architettura. “Il GP di Monza – afferma l’Assessore al Turismo Carlo Abbà - è sempre di più un’occasione per far conoscere la nostra città a visitatori e appassionati provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Abbiamo molte eccellenze, dall’Autodromo ai musei e palazzi storici. Offrire a chi arriva una panoramica completa è un importante passo per assicurarsi che la città venga vissuta e apprezzata da sempre più persone”. (segue) (Com)